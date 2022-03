DMA : l'Europe s'attaque à iMessage et l'App Store

C'était une soirée historique à Bruxelles hier : les discussions tripartites entre le Parlement, le Conseil et la Commission ont abouti et les négociateurs ont trouvé un accord sur la législation sur les services numériques (DMA), qui bannira certaines pratiques des « grandes plateformes ». La loi ciblera les services de plateforme dits "essentiels" dont la capitalisation boursière est supérieure à 75 milliards d’euros ou dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 7,5 milliards d’euros. Il est notamment question des réseaux sociaux et moteurs de recherche, des navigateurs et des messageries, avec au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois au sein de l'Union européenne.Parmi les dernières discussions, les législateurs de l'UE se sont attaqués aux messageries avec une mesure inédite : les grands services de messagerie. Autrement dit, un utilisateur d'iMessage devra pouvoir converser avec un utilisateur de WhatsApp de manière transparente. Il en va de même pour les services de visioconférence : un utilisateur de FaceTime devra pouvoir converser avec un utilisateur de Facebook Messenger. Pour ce qui est des obligations d'interopérabilité des réseaux sociaux, les dispositions

Dans une déclaration à l'Agence France-Presse (AFP) relayée par Le Monde, Apple se dit « préoccupée » par « certaines dispositions [qui] créeront des vulnérabilités inutiles en matière de confidentialité et de sécurité pour nos utilisateurs, tandis que d’autres nous interdiront de faire payer la propriété intellectuelle dans laquelle nous investissons beaucoup ».

L'interopérabilité des services de messagerie n'est pas la seule bombe préparée par le DMA : la Commission européenne veut aussi forcer l'ouverture des fabricants au, c'est à dire à la possibilité d'installer des applications en dehors des App Stores officiels (Apple est farouchement opposée à cette pratique), interdire l'obligation pour les développeurs d'applications d'utiliser les systèmes de paiement des fabricants (et éviter les pratiques d'Apple aux Pays-Bas ), ou encore forcer l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone aux développeurs.Il est prévu des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial des entreprises ne respectant pas les futures dispositions, et jusqu'à 20% en cas de récidive. En cas d’infraction systématique, la Commission prévoit également l'interdiction pour les fautifs de racheter d'autres entreprises. Le DMA n'est pas encore entériné : le texte doit encore être adopté par le Parlement et le Conseil, ce qui devrait nous amener en 2023. D'ici là, les lobbyistes d'Apple ne vont certainement pas chômer.