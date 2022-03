Un écran de 13,6'' pour le MacBook Air de 2022 ?

Il faudrait attendre la fin d'année 2023 pour découvrir une version 15 pouces du MacBook Air , mais Apple ferait tout de même un petit effort sur la diagonale du petit modèle à l'occasion de la refonte attendue cette année : selon l'analyste Ross Young , la diagonale du MacBook Air passerait alors de 13,3" à 13,6". On imagine que grâce à la réduction des marges autour de la dalle, Apple parviendrait à intégrer ce nouvel écran sans augmenter la taille du châssis. Ross Young annonce également la taille de 15,2" pour le futur grand modèle.

Concept par Ian Zelbo

Pour des raisons de coûts et de positionnement par rapport au MacBook Pro, ces futurs modèles n'adopteraient pas de dalles Mini-LED et les 120 Hz de ProMotion, et Ross Young préfère ne pas s'avancer sur le sujet d'une éventuelle encoche. Pour la refonte du MacBook Air qui est attendue d'ici la fin de cette année, il se murmure qu'Apple reviendrait à un design plat, sans châssis biseauté, avec le grand retour des couleurs (comme sur l'iMac), peut-être une façade blanche et un clavier blanc, et bien sûr quelques améliorations de routine pour accompagner la future puce Apple M2.