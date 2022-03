L'iPad Pro avec puce M2 attendu à l'automne 2022

C'est cet automne qu'Apple présenterait sa nouvelle génération d'iPad Pro. On s'en doutait un peu, mais ça va mieux en le disant : selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On , l'iPad Pro ferait bien partie d'une vague de présentation de nouveaux produits équipés de la puce Apple M2, qui apporterait une augmentation de la puissance brute et deux coeurs graphiques supplémentaires. Apple organise souvent deux événements en fin d'année : un premier dès le début du mois de septembre, et un second en octobre ou en novembre. C'est ce second événement qui est la rampe de lancement la plus probable.Avec cette nouvelle génération, l'iPad Pro devrait donc reprendre un peu plus d'avance sur l'iPad Air 5, qui l'a rattrapé sur certains aspects de la fiche technique. Parmi les évolutions possibles, Mark Gurman évoque l'intégration de la technologie de recharge sans fil MagSafe dans le logo d'Apple à l'arrière du châssis. Il est également question de batteries plus importantes et de nouveaux appareils photos. Pour ce qui est de l'écran, l'arrivée d'une dalle Mini-LED sur le modèle 11" a fait l'objet de rumeurs mais Apple aurait abandonné ce projet pour des raisons de coûts.Si vous comptez acheter un iPad haut de gamme mais ne souhaitez pas patienter jusqu'à cet automne, sachez qu'il y a régulièrement des petits coups de pouce sur les différents modèles d'iPad Pro 11" et 12,9" chez les revendeurs ; vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs au quotidien sur notre comparateur de prix