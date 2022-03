iPhone 14 Pro : un capteur de 48 mpx plus gros et épais

La semaine dernière, des schémas industriels censés correspondre à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max sont apparus sur le web. En dehors du double poinçon remplaçant l'encoche à l'avant, le design de ces futurs modèles est très proche de celui de l'iPhone 13 Pro mais il présente quelques subtiles différences de dimensions. Le bloc de capteurs est ainsi plus gros et surtout plus épais : il dépasserait de 4,17 mm du châssis, au lieu de 3,6 mm sur l'iPhone 13 Pro.Selon Ming-Chi Kuo , cela serait principalement dû au nouveau grand-angle, le capteur principal qui passerait de 12 à 48 mégapixels cette année. La diagonale du capteur CIS augmenterait de 25% à 35%, alors que l'épaisseur du système de lentilles augmenterait de 5% à 10%. Seuls les modèles Pro recevraient ce nouveau capteur.C'est Ming-Chi Kuo qui avait été le premier à évoquer ce quadruplement du nombre de pixels du grand-angle de l'iPhone dès avril dernier . Cette évolution permettrait de prendre des photos en plus haute résolution pour le recadrage et le zoom numérique, et cela devrait également ouvrir la porte aux vidéos 8K. Ce quadruplement entraînerait en revanche une perte de sensibilité à la lumière : les pixels du capteur passeraient en effet de 1,9 à 1,25 micron. L'iPhone 14 Pro serait cependant capable de, technique qui consiste à regrouper les pixels par groupe de quatre pour offrir des images de 12 mégapixels mieux éclairées qu'avec les capteurs actuels dans les situations de faible luminosité.