La production de l'iPhone SE 3 déjà revue à la baisse ?

Design vieillissant et hausse de prix ne font pas bon ménage : plusieurs sources comme le Nikkei Asia et l'analyste Ming-Chi Kuo indiquent que les ventes de l'iPhone SE de troisième génération seraient inférieures aux attentes d'Apple. À peine trois semaines après sa présentation , Apple aurait déjà demandé à ses fournisseurs de produire 20% d'unités de moins que prévu pour le trimestre à venir. Le Nikkei prévient que les incertitudes autour de la guerre en Ukraine et la crainte d'une hausse durable de l'inflation pourraient affecter la demande sur le marché de l'électronique grand public pour les mois à venir.Le Nikkei affirme qu'Apple réduirait également la production de l'iPhone 13, mais il ne s'agirait que d'un ajustement tout à fait habituel à la période creuse de la fin du printemps, à quelques mois de la mise en production de la gamme d'iPhone 14. Pour ce qui est de l'iPhone SE, on peut en tout cas voir dans cette baisse le signe que le design hérité de l'iPhone 8 devient rédhibitoire pour une partie des utilisateurs. Même avec des composants dernier cri, comme la puce A15 ou la 5G, l'iPhone SE peine à tenir la comparaison face à l'iPhone 12 mini qui est souvent en promotion chez les revendeurs.Pour la gamme d'iPhone 14 qui sera présentée en septembre prochain, il n'y aurait justement plus de modèle mini : la future gamme serait composée deux modèles de 6,1", deux modèles de 6,7" et plus aucun de 5,4". Apple devrait cependant conserver ses anciens modèles au catalogue à prix réduit. À terme, on imagine qu'un futur iPhone SE de quatrième génération changeant enfin de design permettra de faire perdurer un modèle de petite diagonale au sein de la gamme : une récente rumeur évoque un modèle de 5,7" pour l'année prochaine.