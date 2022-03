Le Smart Monitor M8, une séduisante alternative au Studio Display chez Samsung

Alors que le nouvel écran Studio Display d'Apple fait face à des critiques mitigées, notamment à cause de son tarif, Samsung a présenté un nouvel écran qui pourrait se positionner en alternative pour certains utilisateurs. Le Smart Monitor M8 est un écran 4K de 32" au format 16/9 avec un design qui se rapproche fortement de celui de l'iMac M1 et quelques fonctionnalités bien senties, comme la connexion Wi-Fi et la prise en charge d'AirPlay 2 ou la fonctionnalité de Smart TV permettant de lancer des applications (dont Apple TV) avec la télécommande sans que l'écran soit relié à un ordinateur, sans oublier les assistants vocaux Alexa et Bixby. Il y a également une webcam optionnelle qui se clipse à l'arrière, un hub USB-C et un pied réglable en hauteur.Sur plusieurs points, le Smart Monitor M8 est inférieur au Studio Display. La densité de pixels est bien plus faible (4K sur 32" au lieu de 5K sur 27", soit 138 ppp au lieu de 218 ppp) tout comme la luminosité (400 nits au lieu de 600 nits), et le hub est moins fourni (un port micro-HDMI et deux ports USB-C au lieu de quatre ports USB-C) avec une puissance inférieure (60 W au lieu de 96 W) insuffisante pour le MacBook Pro 16". Seulement voilà, le Smart Monitor M8 est vendu 749 €, soit mille euros de moins que le Studio Display d'Apple sans son pied réglable en hauteur, sans AirPlay et sans Smart TV... Il faudra en revanche un peu de patience avant de mettre la main dessus : il est référencé chez Amazon mais sans stock pour le moment.