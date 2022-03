Un bug de recharge rapide sur l'Apple Watch Series 7 avec watchOS 8.5 ?

L'Apple Watch Series 7 avait déjà connu un bug avec certains chargeurs de marques tierces, finalement corrigé avec watchOS 8.4 . Mais depuis la sortie de watchOS 8.5 il y a deux semaines, certains utilisateurs se plaignent d'avoir perdu la fonctionnalité de recharge rapide sur leur montre. La dernière génération d'Apple Watch peut gérer une recharge USB-C jusqu'à 33% plus rapide que l'Apple Watch Series 6, avec la possibilité d'aller de 0% à 80% en environ 45 minutes. Selon nos confrères de 9To5Mac , qui ont rassemblé des témoignages et réalisé des tests, cette recharge rapide ne serait plus fonctionnelle avec la dernière version de watchOS.S'il vous semble que la recharge de votre Apple Watch Series 7 est moins rapide depuis quelques temps, c'est donc peut-être dû à l'installation de watchOS 8.5 et il est très probable qu'une future mise à jour corrige le problème. Chose rare, aucune version bêta de watchOS n'est disponible en ce moment mais il arrive à Apple de sortir des correctifs jugés urgents sans passer par cette phase préalable.