Les mises à jour d'iOS sont déployées sur quatre semaines

Certains utilisateurs s'étonnent parfois que les dernières versions d'iOS ne soient pas installées sur leur iPhone alors que l'installation automatique des mises à jour est bien activée dans les réglages du système : cela arrive parfois avec plusieurs semaines de retard. Un utilisateur a posé la question directement à Craig Federighi, et le patron de l'ingénierie logicielle d'Apple lui a répondu Ce décalage permet d'éviter une surchauffe des serveurs dans les jours suivant le lancement de nouvelles versions d'iOS, et Craig Federighi nous explique donc qu'il permet aussi à Apple de faire des modifications s'il s'avère qu'un vilain bug s'est glissé dans la mise à jour initiale. Le "retard" des mises à jour automatiques est donc tout à fait volontaire, et c'est même une mesure de prudence pour éviter que certains bugs rapidement identifiables soient déployés de manière globale.