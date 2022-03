Apple développe ses propres infrastructures financières

Apple serait en train d'internaliser de nombreux services financiers, selon les sources du journaliste Mark Gurman sur Bloomberg . Le projet, nom de code "Breakout" en interne, aurait pour but de créer de nouveaux services en se passant de partenaires coûteux. Cela inclurait par exemple le traitement des transactions, l'évaluation du risque pour les prêts, le calcul des taux, l'analyse de fraude, l'historique des transactions, les dossiers de crédit, le service client...Mark Gurman précise qu'Apple aurait en tête de nouveaux services, comme la possibilité d'obtenir ses produits par abonnement ou des paiements différés ou en plusieurs fois avec Apple Pay, avec ou sans intérêts. Apple voudrait également étendre à de nouveaux pays certains services aujourd'hui seulement présents aux États-Unis, comme son Apple Card ou Apple Cash. Aujourd'hui, Apple travaille notamment avec CoreCard et Goldman Sachs pour sa carte de crédit, mais ces entreprises seraient trop américano-centrées pour un déploiement international efficace.Voilà donc pourquoi Apple s'est offert la start-up Kudos en début d'année : les équipes de Jennifer Bailey prépareraient leur indépendance des infrastructures financières tierces. C'est un travail titanesque qui devrait se faire par étapes et prendre plusieurs années, mais les partenaires actuels d'Apple sont clairement menacés. Il y a trois ans, Tim Cook avait affirmé qu'Apple n'avait pas vocation à devenir une banque , mais on s'en rapproche de plus en plus.