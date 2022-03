La plongée d'iFixit au coeur du Studio Display d'Apple

Après un premier aperçu de l'intérieur du Studio Display publié la semaine dernière, c'est maintenant au tour d'iFixit de démonter le nouvel écran d'Apple et de nous montrer les subtilités de son agencement interne. L'appareil est d'une surprenante complexité : iFixit s'est amusé à le comparer à un iMac M1, et la photo ci-dessous nous permet de bien comprendre pourquoi certaines sources de l'industrie avaient confondu cet écran (ou sa possible future version Mini-LED ) avec un hypothétique nouvel iMac 27".

Studio Display à gauche, iMac à droite

Pourquoi l'agencement interne de ce Studio Display est-il si complexe ? C'est principalement dû à l'intégration de l'alimentation, qui prend la forme d'un bloc externe sur l'iMac. Sur le Studio Display, les composants de l'alimentation sont répartis sur deux circuits imprimés : un grand à gauche, et un plus petit en haut à droite. Comparativement, la carte mère de l'écran avec sa puce Apple A13 paraît bien modeste ! Cette alimentation en deux parties est totalement inédite et iFixit estime qu'elle a demandé beaucoup d'efforts aux ingénieurs de Cupertino.Vous remarquerez que les deux ventilateurs sont situés au-dessus de l'alimentation et non pas à proximité de la carte mère : c'est bien l'alimentation qui est refroidie, alors que la puce Apple A13 peut parfaitement se passer de système de refroidissement actif. Si l'alimentation de cet écran avait été externe, le Studio Display aurait pu être nettement plus fin, comme l'iMac M1. Sur les côtés de l'écran se trouvent les haut-parleurs, avec de gigantesques chambres de résonance pour améliorer la qualité du son sans générer trop de vibrations.Il ne manque pas grand chose pour transformer cet appareil en iMac en bonne et due forme. Il ne serait pas surprenant que l'impressionnante alimentation interne soit réutilisée dans d'autres produits à l'avenir : Apple n'aurait pas l'intention de lancer de nouvel iMac 27" cette année , mais il serait franchement dommage d'en rester là...