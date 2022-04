Les débuts chaotiques de l'équipe d'Apple TV+

Ce dimanche, Apple TV+ a été le premier service de streaming à remporter l'Oscar du meilleur film avec, l'adaptation du film français. À cette occasion, Business Insider s'est intéressé aux coulisses d'Apple TV+ en interviewant anonymement certaines sources bien placées, à Hollywood ou directement chez Apple. La publication américaine dresse un portrait assez alarmant de l'équipe en charge d'Apple TV+, qui serait en sous-effectif, mal organisée et déconnectée de la réalité d'un marché qu'elle connaît mal.La vision d'Apple, qui consiste à se limiter à la production de contenus originaux de qualité, serait plutôt bien perçue dans le milieu de la production télévisuelle. Apple serait d'ailleurs plutôt généreuse sur les budgets pour s'attirer les plus grands talents. Mais au-delà d'une bonne volonté, l'organisation d'Apple TV+ hériterait d'une culture d'entreprise qui a l'habitude de vendre des produits et pas du contenu. Sa structure serait insuffisante, inadaptée, et frustrerait grande nombre de ses partenaires.Plans marketing mis en place à la dernière minute, lancements presse bâclés, pages de présentation qui ne sont pas prêtes à temps... Les exemples ne manquent pas. Des responsables de contenus ayant travaillé avec Apple TV+ mentionnent des juristes ne maîtrisant pas le milieu de la création, ce qui retarderait la conclusion d'accords. Apple aurait même lancé la diffusion d'une série pour laquelle l'accord n'était pas encore signé ! Il est également question de factures en retard..., résume un autre cadre. La culture du secret serait toujours très présente et Apple rechignerait à dévoiler les statistiques de visionnage à ses partenaires. Il n'y aurait pas de contact assigné pour faciliter les échanges, et les équipes du marketing et de la publicité ne communiqueraient pas suffisamment. Les projets seraient gardés secrets jusqu'à la dernière minute, chaque décision devrait recevoir l'aval de la direction d'Apple, et cela compliquerait la prise de décision et l'avancement des projets.Après l'arrêt des tournages pendant de nombreuses semaines pour cause de crise sanitaire, de nombreux projets ont été relancés et aboutissent au même moment., estime un ancien employé d'Apple :Une source extérieure confie queUne autre tempère :Il n'empêche qu'Apple TV+ va devoir évoluer. Plusieurs grands pontes d'Hollywood auraient confié à Business Insider que ce qu'il manque à Apple TV+ est un dirigeant plus capé. Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, anciens présidents de Sony Pictures Television qui portent ce projet depuis sa naissance en 2017, auraient d'ailleurs exploré cette idée, sans effet pour l'instant. La diversification d'Apple TV+ avec l'arrivée du sport en direct pourrait accélérer le besoin d'une restructuration à la hauteur des ambitions d'Apple.