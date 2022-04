Correctifs : Apple lance iOS 15.4.1, macOS 12.3.1 et watchOS 8.5.1

Soirée mise à jour pour les appareils d'Apple : toute une série de correctifs vient d'être déployée avec iOS 15.4.1, tvOS 15.4.1, macOS 12.3.1 et watchOS 8.5.1, sans oublier la version 15.4.1 du logiciel interne du HomePod. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités : l'objectif est seulement de corriger des bugs.Du côté d'iOS 15.4.1, Apple cite trois correctifs : un bug qui pouvait conduire la batterie à se décharger plus rapidement que prévu depuis l'installation d'iOS 15.4, un bug concernant les appareils braille qui pouvaient cesser de répondre lors du parcours des éléments de texte ou à l’affichage des alertes, et un bug de connexion aux appareils auditifs Made for iPhone qui pouvait s’interrompre dans certaines apps de tierce partie. Du côté du HomePod, la version 15.4.1 corrige un bug des accessoires HomeKit qui pouvaient ne pas répondre par le biais de Siri.Pour macOS 12.3.1, il y a deux correctifs très spécifiques : un pour les écrans externes USB-C ou Thunderbolt qui pouvaient s'éteindre lorsqu'ils étaient connectés à un Mac mini de 2018 en tant que second écran, et un pour les appareils Bluetooth, comme les manettes de jeu, qui pouvaient se déconnecter du Mac après avoir joué de l'audio sur certains casques Beats.