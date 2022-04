Apple Business Essentials lancé aux États-Unis

Annoncé en novembre dernier , Apple Business Essentials vient d'ouvrir ses portes aux États-Unis. Il s'agit d'un service adressé aux petites et moyennes entreprises comprenant jusqu'à 500 salariés. C'est une offre de gestion de flotte concurrente de Jamf issue du rachat de Fleetsmith en 2020. Cela va de la configuration d'appareils et d'applications, incluant les réglages, mots de passe et configurations VPN, à l'abonnement iCloud et la gestion des sauvegardes automatiques, AppleCare+ pour l'assurance des appareils, sans oublier un service client disponible 24h/24 et une intervention sur site la plus rapide possible (sous 4 heures pour l'iPhone dans certaines villes, dès le lendemain pour les autres appareils).Les tarifs de cette solution démarrent à 2,99 dollars par mois et par appareil ou à 6,99 dollars par mois et par utilisateur, pour trois appareils par utilisateur et 200 Go de stockage. Les offres grimpent ensuite jusqu'à 24,99 dollars par mois et par utilisateur, incluant jusqu'à 2 To de stockage iCloud par utilisateur, deux crédits de réparation par an, la réparation sur site et le service client 24h/24.Il est possible de s'inscrire dès aujourd'hui à ce nouveau service qui sort donc de version bêta et n'est plus gratuit. L'offre est pour le moment limitée aux États-Unis ; on imagine qu'un déploiement international est envisagé mais Apple n'a jamais communiqué sur le sujet.