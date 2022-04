Les délais du Mac Studio et du Studio Display explosent

Nous voici deux semaines après la sortie du Mac Studio et de l'écran Studio Display d'Apple et les délais s'envolent pour ces deux nouveautés sur l'Apple Store . Pour le Mac Studio, il y a désormais un minimum de quatre semaines d'attente pour le modèle de base avec la puce M1 Max, et près de huit semaines pour le modèle avec la puce M1 Ultra. Cela monte même à dix à douze semaines en cas de personnalisation. Pour l'écran, l'attente est de huit à dix semaines quel que soit le modèle.Si l'attente vous paraît trop longue, vous avez deux possibilités pour gagner du temps. La première est d'opter pour un retrait en Apple Store si vous habitez à proximité d'une boutique officielle d'Apple : les délais peuvent être bien plus courts, avec des disponibilités parfois dès le jour même. La seconde est de passer par les revendeurs, qui ont des stocks différents et peuvent donc proposer des délais plus attractifs qu'Apple. Les revendeurs proposant le Studio Display sans attente sont encore rares, mais il y en a quelques-uns que vous pouvez retrouver sur cette page . Il y a un peu plus de choix de boutiques du côté du Mac Studio, mais à condition d'opter pour un modèle standard : vous pouvez retrouver toutes les offres sur les deux références disponibles sur cette page de notre comparateur de prix.