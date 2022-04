Apple continue de tester les écrans pliables

Apple continue à tester les différentes technologies relatives aux écrans pliables. Selon The Elec , LG Display fournirait à Apple des écrans OLED pliables dont la particularité serait d'être recouverts de verre ultra-fin, et non du polymère communément utilisé. Selon Ming-Chi Kuo , les ingénieurs de Cupertino joueraient avec des dalles d'environ 9 pouces, avec une densité de pixels entre celle de l'iPhone et celle de l'iPad. L'analyste précise toutefois que les prototypes mis au point par l'entreprise n'auraient pour but que de tester différentes technologies et ils ne reflèteraient pas nécessairement la vision d'Apple sur ce domaine.

Concept par MacRumors

Selon Ming-Chi Kuo, rien ne serait dans les tuyaux avant 2025 au plus tôt : il rejoint ainsi Ross Young et Mark Gurman qui mentionnent également des travaux préliminaires sans intention de se lancer tout de suite. Apple veut être prête au cas où les écrans pliables s'imposent d'une manière ou d'une autre, mais le concept même de smartphone pliant serait loin de faire l'unanimité dans les rangs d'Apple, beaucoup se demandant s'il ne s'agit pas d'une réponse à une question qui n'a pas été posée.