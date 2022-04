Les MacBook Pro 2021 bientôt sur le Refurb Store

Les premiers exemplaires de MacBook Pro de 2021 ont fait leur apparition cette nuit sur la version américaine du Refurb Store . C'est un début timide avec seulement quelques modèles de MacBook Pro 14,2" et un seul représentant du MacBook Pro 16,2", mais les premières versions reconditionnées des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max sont bel et bien là. Côté remises, c'est en revanche très décevant : Apple a pour habitude de pratiquer un rabais de 15%, mais il n'est ici que de 10%. Les tarifs débutent en effet à 1 799 dollars au lieu de 1 999 dollars pour les versions neuves.L'arrivée d'un nouveau produit sur le Refurb Store américain préfigure souvent la disponibilité du même produit sur le Refurb Store français. C'est d'autant plus probable que les versions reconditionnées des nouveaux MacBook Pro sont arrivées simultanément au Canada, en Belgique et en Suisse, pour ne citer que les pays francophones. On guettera donc les réapprovisionnements du Refurb Store français dans les prochains jours... Si Apple pratique la même remise qu'aux États-Unis, les prix pourraient débuter à 2 019 € au lieu de 2 249 €.