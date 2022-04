Les MacBook Air et MacBook Pro 13,3'' de 2014 bientôt obsolètes

Déjà classifiés comme « anciens » par Apple, les MacBook Air 11,6" et 13,3" ainsi que les MacBook Pro 13,3" de 2014 vont bientôt rejoindre définitivement la liste des produits obsolètes de la marque : ce sera le 30 avril, d'après une information de Stella Fudge confirmée par MacRumors . Ces modèles bénéficiaient depuis deux ans d'un sursis durant lequel les réparations étaient toujours possibles, mais selon les dernières disponibilités de pièces détachées qui n'étaient plus réapprovisionnées par Apple. À la fin du mois, ce sera donc terminé.Si vous possédez un MacBook Air ou un MacBook Pro 13,3" de 2014 et que celui-ci a besoin d'une intervention, ne tardez pas pour demander une réparation : après le 30 avril, il faudra se rabattre sur le réseau de réparateurs indépendants non officiels. Ne perdez pas de vue toutefois que ces ordinateurs ont déjà huit ans : il peut rester pertinent de remplacer la batterie, mais il vaut mieux éviter de trop investir dans une machine aussi âgée.