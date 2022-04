iPad Air 5 : Apple facilite le remplacement de la batterie

L'iPad Air 5 a plusieurs nouveautés significatives , mais le design et l'agencement interne sont inchangés et iFixit n'a pas jugé cette nouvelle génération suffisamment intéressante, du point de vue du réparateur tout du moins, pour réaliser un démontage complet. iFixit a tout de même ouvert la nouvelle tablette d'Apple au cas où, et il y a une petite nouveauté au niveau de la batterie : Apple a enfin ajouté des languettes élastiques permettant de la retirer plus facilement. Sur les anciens modèles, retirer la batterie solidement collée au châssis impliquait l'usage de solvant...C'est un bon point pour la réparabilité de ce nouveau modèle, même si ces languettes ne sont pas d'une incroyable efficacité (la colle utilisée reste assez puissante et il faut bien faire attention à ne pas abîmer la batterie en la retirant). Pour un changement de batterie réalisé auprès du SAV d'Apple ou de son réseau de réparateurs agréés, Apple facture 109 €. À terme, on devrait retrouver la batterie de l'iPad dans le programme de réparation des produits d'Apple pour les particuliers , mais les tablettes d'Apple ne feront pas partie des produits concernés dans un premier temps.