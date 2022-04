Les dernières bandes-annonces d'Apple TV+

Les nouvelles séries d'Apple TV+ sortent souvent en toute discrétion, mais le compte YouTube du service de streaming d'Apple permet de se tenir au courant des dernières bandes-annonces. Aprèsetqui sont désormais tous les quatre disponibles ou en cours de diffusion, Apple a présenté d'autres créations originales que nous vous proposons de découvrir.La première bande-annonce est celle de, ouen français. Basée sur le roman du même titre de Walter Mosley, cette série en six épisodes raconte l'histoire d'un vieil homme au bord de la démence qui se voit proposer un traitement lui permettant de recouvrer la mémoire. Il se sert de ces souvenirs retrouvés pour faire la lumière sur le décès tragique de son neveu. Au casting, on retrouve notamment Samuel L. Jackson, Dominique Fishback, Walton Goggins et Omar Benson Miller. La diffusion a commencé le 11 mars et le dernier épisode sera disponible ce vendredi., ouen français, est un docu-série en quatre parties sur le président américain Abraham Lincoln et sa lutte contre l'esclavage. Avec la narration de Jeffrey Wright et les voix de Bill Camp dans le rôle d’Abraham Lincoln et de Leslie Odom Jr. dans le rôle de Frederick Douglass, la série offre un regard contemporain sur la complexité du personnage, ainsi que les personnes et les événements qui ont fait évoluer sa position sur l'esclavage. Les quatre épisodes sont disponibles depuis le 18 février.La série, basée sur le roman éponyme de Min Jin Lee, est la première production en coréen d'Apple TV+. Elle raconte les espoirs et les rêves d'une famille d'immigrants coréens à travers quatre générations entre la Corée, le Japon et l'Amérique. Avec Youn Yuh-jung, Lee Min-ho, Jung Eun-chae ou encore Jimmi Simpson, la série comporte huit épisodes. Les trois premiers ont été diffusés le 25 mars, et les suivants seront disponibles chaque vendredi ensuite.Parmi les futures sorties, la sériedébutera le 29 avril. Adapté du roman) de Lauren Beukes, ce thriller suit une archiviste qui, des années après avoir subi une agression traumatisante, découvre des similitudes dans un meurtre récent et s'associe avec un journaliste pour tenter de découvrir l'identité de son agresseur. Le casting est impressionnant avec Elisabeth Moss, Wagner Moura, Jamie Bell, Phillipa Soo et Amy Brenneman. Il y aura huit épisodes.Une semaine plus tôt, le 22 avril, la docu-sériereviendra sur l'histoire du basketteur Earvin Johnson. En quatre épisodes, la série reviendra sur l'histoire de la star, avec des entretiens exclusifs avec Magic et une pléiade de stars.Le 15 avril seront lancés les huit épisodes de, une série d'anthologie présentant les dilemmes de femmes modernes, racontés d'un point de vue exclusivement féminin. Apple présente cette série comme. Le casting comporte notamment Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever et Alison Brie.Entre le 23 mai et le 27 mai seront présentés les cinq épisodes de la série documentaire, produite par Jon Favreau et Mike Gunton et narrée par David Attenborough. Elle nous ramènera 66 millions d'années en arrière pour découvrir le monde arpenté par les dinosaures, sur une musique de Hans Zimmer.