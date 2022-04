Brevet : Apple veut une Apple Watch encore plus étanche

Cette année, Apple devrait lever le voile sur pas moins de trois nouveaux modèles d'Apple Watch : l'Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE et un nouveau modèle dédié aux sports extrêmes . Surnommé « Explorer Edition » en interne, ce dernier modèle inaugurerait un nouveau matériau entre le caoutchouc et la gomme, comme sur les montres G-Shock de Casio. Les rumeurs n'en disent pas plus pour le moment, mais un dépôt de brevet remontant à la semaine dernière nous indique qu'Apple travaille sur de nouvelles techniques pour améliorer l'étanchéité du boîtier.La demande de brevet fait référence à un détecteur d'eau et une nouvelle membrane en polytétrafluoroéthylène (ePTFE) pour mieux protéger les capteurs ouverts sur l'extérieur. Apple pourrait ainsi aller au-delà de la certification IP68 et s'aventurer du côté des classifications utilisées dans les sports de plongée avec la norme ATM (atmosphère normale), pourquoi pas à 10 ATM (100 mètres) ou 20 ATM (200 mètres) pour l'utilisation en eau profonde. Comme toujours avec les brevets, notons qu'Apple protège de très nombreuses inventions chaque année et que beaucoup ne se retrouvent finalement pas dans ses produits. La piste explorée ici semble cependant très crédible.