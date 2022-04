Lancés en octobre dernier , les AirPods 3 se vendraient moins bien que prévu et Apple réduirait sa production de l'ordre de 30%, selon les sources de Ming-Chi Kuo . L'analyste explique que ce sont les AirPods 2, qui ont été maintenus au catalogue à un prix réduit de 149 € et continuent de se vendre comme des petits pains, qui cannibalisent les ventes des nouveaux modèles à 199 € . Au-dessus, ceux qui souhaitent monter en gamme sont vite séduits par des AirPods Pro qui coûtent 279 € chez Apple mais qui bénéficient très souvent de promotions agressives chez les revendeurs ... Les AirPods 3 souffriraient donc d'un mauvais positionnement tarifaire et d'une grande sensibilité au prix de certains utilisateurs.Ming-Chi Kuo explique qu'Apple devrait retenir la leçon pour le renouvellement des AirPods Pro, toujours attendu pour l'automne avant les fêtes de fin d'année : les AirPods Pro de première génération ne devraient pas rester au catalogue. Pour cette nouvelle génération d'écouteurs sans fil haut de gamme, Apple pourrait changer de design et faire tomber les tiges externes, à la manière des Beats Studio Buds . Les AirPods Pro 2 pourraient également intégrer une nouvelle puce pour améliorer la connexion avec les autres appareils et prolonger l'autonomie, et il est possible qu'Apple intègre des capteurs pour transformer ces écouteurs en accessoire de fitness.Apple pourrait-elle profiter de la sortie des AirPods Pro 2 pour revoir le positionnement tarifaire de ses autres modèles ? C'est une hypothèse plausible, mais seulement une hypothèse à ce stade. En attendant cet automne, sachez que tous les modèles sont régulièrement en promotion chez les revendeurs : vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs au quotidien sur notre comparateur de prix