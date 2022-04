La WWDC 2022 aura lieu du 6 au 10 juin

Apple vient de l'annoncer sur son portail des développeurs : la WWDC 2022 se tiendra du 6 au 10 juin et elle sera virtuelle, comme pour les deux années précédentes. C'est un format qui a beaucoup plu car il permet à tous les développeurs de suivre les conférences, alors qu'Apple devait tenir une loterie pour attribuer les places lorsque l'événement prenait la forme de conférences physiques. Seule exception, Apple organisera une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à Apple Park le lundi 6 juin, pour regarder la conférence inaugurale qui pourrait donc se faire avec du public.Comme chaque année, cette WWDC sera l'occasion pour Apple de dévoiler toutes ses nouveautés logicielles et notamment les futures mises à jour majeures de ses systèmes d'exploitation avec macOS 13, iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16. Apple pourrait également montrer realityOS , son futur système dédié à son casque AR/VR qui pourrait être présenté dans la foulée même s'il ne serait sans doute pas disponible avant plusieurs longs mois. Nous pourrions également avoir des nouvelles du Mac et du projet Apple Silicon avec deux possibilités sur ce front : le nouveau Mac Pro et les premiers Macs d'entrée de gamme avec la puce Apple M2 , mais certaines nouveautés comme la refonte du MacBook Air pourraient attendre l'automne.