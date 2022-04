Les premiers MacBook Pro 14,2'' lancés sur le Refurb Store

Les premiers MacBook Pro 14,2" viennent de faire leur apparition sur le Refurb Store français. Il y a cinq configurations, toutes dans le coloris gris sidéral : M1 Pro 8 coeurs, 16 Go / 512 Go à 2 019 € au lieu de 2 249 €, M1 Pro 10 coeurs, 16 Go / 512 Go à 2 329 € au lieu de 2 479 €, M1 Pro 10 coeurs, 16 Go / 1 To à 2 469 € au lieu de 2 749 €, M1 Max GPU 32 coeurs, 64 Go / 1 To à 3 779 € au lieu de 4 129 €, et M1 Max GPU 32 coeurs, 64 Go / 2 To à 4 589 € Comme pressenti lors de l'arrivée de ces MacBook Pro sur le Refurb Store américain la semaine dernière, Apple a donc bien changé de remise pour les versions reconditionnées de ses ordinateurs professionnels : autrefois de 15%, elle est désormais de seulement 10% et c'est ainsi une alternative à l'Apple Store un peu moins intéressante qu'auparavant.Cette première salve donne en tout cas le top départ pour le MacBook Pro de 2021 sur le Refurb Store , et Apple devrait comme à son habitude rajouter des configurations progressivement. Nous guetterons et avertirons de l'arrivée des différents modèles, notamment avec l'écran 16,2", dans nos bons plans . Rappelons que les ordinateurs proposés sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, avec une qualité irréprochable et surtout une garantie qui est identique à celle des produits parfaitement neufs. Les stocks peuvent varier tous les matins et les configurations les plus populaires peuvent voir leur stock s'épuiser très rapidement.