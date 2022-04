En bêta, iOS 15.5 prépare l'arrivée d'Apple Classical

Trois semaines après la sortie d'iOS 15.4 , la première version bêta d'iOS 15.5 a été mise à disposition des développeurs hier soir. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalité au menu de cette future mise à jour pour l'instant, mais les fouineurs de MacRumors ont découvert des références à Apple Classical, la future application d'Apple dédiée à la musique classique.Suite au rachat de Primephonic en août dernier, Apple avait annoncé la préparation d'une application spécifique pour ce genre musical, distincte d'Apple Music, avec des contenus exclusifs, des critères de recherche (par compositeur, répertoire, etc.) et des détails sur les enregistrements qui sont aujourd'hui absents d'Apple Music. Apple avait promis un lancement en 2022, sans plus de précisions. Ce pourrait donc être avec iOS 15.5.Une version bêta d'Apple Music sur Android avait déjà révélé le nom de cette future application, qui pourrait être logiquement traduite en Apple Classique en français. Si Apple suit son rythme habituel — il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement — la version finale d'iOS 15.5 devrait arriver vers la fin du mois de mai, peu avant la WWDC 2022 qui se tiendra le 6 juin.