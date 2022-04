macOS 12.4 entre en version bêta

Trois semaines après la sortie de macOS 12.3 , c'est au tour de macOS 12.4 d'entrer en version bêta. Au menu ? Eh bien, on ne sait pas trop pour le moment : rien ne semble avoir changé et il n'y a en tout cas pas de nouvelle fonctionnalité visible immédiatement. Il est probable que les ingénieurs de Cupertino se concentrent sur les corrections de bugs pour le moment : on se rapproche en effet de la WWDC 2022 , qui aura lieu le 6 juin et durant laquelle Apple présentera les nouveautés de macOS 13.On gardera donc un oeil sur les prochaines versions bêtas dans les semaines à venir, au cas où, mais macOS 12.4 devrait être une mise à jour mineure destinée à améliorer la stabilité de macOS Monterey. La version finale devrait être disponible à la fin du mois de mai.