Des émulateurs en ligne pour Système 7 et Mac OS 8

Et si vous retrouviez les interfaces surannées de Système 7 et de Mac OS 8 directement sur votre navigateur ? Le développeur Mihai Parparita a créé Infinite Mac, un émulateur basé sur les portages pour navigateur de Basilisk II et de PCE.js par James Friend. Il y a deux versions nommées system7.app et macos8.app qui peuvent être lancées sur n'importe quel navigateur récent, sur Mac ou sur PC. Le vieux Mac démarre à une vitesse foudroyante et il donne accès à de multiples logiciels déjà installés, comme HyperCard, Photoshop 3, Kid Pix, MacPaint, Acrobat Reader, Microsoft Word... Il y a également des jeux qui rappelleront des bons souvenirs aux petits et grands enfants des années 80 et 90 : Lemmings, SimCity, Glider, Prince of Persia...L'ensemble n'est pas forcément d'une stabilité à toute épreuve, mais c'est un joli voyage pour les nostalgiques et les plus jeunes utilisateurs qui souhaitent découvrir à quoi ressemblait le Mac avant Mac OS X. L'émulateur offre même la possibilité d'importer des fichiers et des logiciels qui restent conservés dans la mémoire du navigateur et peuvent être rouverts plus tard. De quoi passer quelques minutes... ou beaucoup d'heures.