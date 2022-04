Apple peut maintenant réparer Face ID sur l'iPhone X

Le mois dernier, Apple a mis en place la possibilité de remplacer le module Face ID de l'iPhone directement en Apple Store ou auprès de son SAV : avant, il fallait remplacer l'intégralité du téléphone. Cette nouvelle possibilité ne s'appliquait cependant pas à tous les appareils : l'iPad Pro et l'iPhone X étaient exclus. Ce n'est plus le cas pour l'iPhone X, selon un mémo interne qu'a pu consulter MacRumors : Apple est désormais en mesure de remplacer le module Face ID de tous les modèles d'iPhone.En cas de panne ou de casse, c'est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone X : là où le remplacement complet du téléphone coûtait 591 € , ce qui était rédhibitoire sur un modèle ayant déjà plus de quatre ans, le coût du remplacement du module Face ID est de 179 €.