Bientôt de nouveaux coloris pour les Beats Studio Buds

De nouveaux coloris sont en approche pour les écouteurs Studio Buds de Beats. C'est le site allemand WinFuture qui nous partage les images officielles de ces nouveaux modèles qui seront donc déclinés en gris « Moonlight Grey », en rose « Sunset Pink » et en bleu « Ocean Blue ». Ces trois nouvelles déclinaisons devraient s'ajouter aux modèles blanc, noir et rouge actuellement disponibles. On ne sait pas quand l'annonce est prévue, mais la circulation d'images officielles chez les revendeurs indique que c'est pour bientôt. Lancés par Apple l'été dernier, les Studio Buds de Beats disposent de la réduction active du bruit et du mode Transparence, prennent en charge le Dolby Atmos, la fonctionnalité « Dis Siri » ou encore la géolocalisation de l'application Localiser d'Apple, et peuvent offrir jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce au boîtier qui se recharge en USB-C. À la différence des AirPods, il n'y a pas de puce Apple H1 ou W1 pour le transfert de jumelage d'un appareil à l'autre.Les Studio Buds pourraient être une base de travail intéressante pour le redesign des AirPods Pro attendu cet automne. Il se murmure en effet que les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple perdraient leur tige externe, comme les modèles de Beats. En attendant, les Studio Buds sont régulièrement en promotion chez les revendeurs : vous pouvez notamment les retrouver à 114,99 € chez Amazon au lieu de 149,95 € chez Apple