iOS 15.5 prépare les liens externes des applications lecteur

C'est une mesure dont l'annonce remonte à septembre dernier : les "applications lecteur", c'est à dire qui servent à la consommation de contenus multimédia, vont pouvoir inclure des liens redirigeant l'utilisateur vers leur site web pour s'inscrire en dehors de l'application. Aujourd'hui, les applications de ce type comme Netflix refusent de passer par le système de facturation d'Apple qui prélève une commission sur la vente de leurs abonnements, mais elles ne peuvent pas fournir de lien pour s'inscrire en dehors de l'application. Si un utilisateur télécharge l'application sans être préalablement inscrit, il a alors le choix de s'identifier alors qu'il n'a pas encore de compte... et c'est tout. En version bêta depuis cette semaine, iOS 15.5 prépare à cette petite ouverture de l'App Store aux liens externes : nos confrères de 9To5Mac ont repéré des portions de code dédiées à cette nouveauté. Il y a notamment un nouveau panneau qui apparaît lorsqu'un utilisateur supprime une application lecteur : Apple prévient alors que les achats et abonnements réalisés en dehors de l'App Store ne peuvent pas être gérés depuis l'App Store, et que la suppression de l'application n'aura ainsi pas d'effet sur ceux-ci. La version finale d'iOS 15.5 est attendue pour la fin du mois de mai.