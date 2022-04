Apple met à jour sa suite bureautique iWork

Sur Keynote, Apple annonce une seule nouveauté sur le Mac avec la possibilité d'utiliser l'app Raccourcis sur macOS Monterey pour créer ou ouvrir des présentations, répéter un diaporama ou commencer une présentation. Cette évolution est également présente sur iOS, avec en prime la possibilité d'élargir des diapositives avec un niveau de zoom maximal de 400%.Sur Numbers, il est également possible d'utiliser l'app Raccourcis sur macOS Monterey pour créer ou ouvrir des feuilles de calcul et ajouter des rangs à un tableau. Apple donne également la possibilité de copier un instantané de cellules de tableaux sans formules, catégories, ni valeurs masquées. La mise à jour permet aussi de créer des formules et remplir rapidement des cellulaires avec le remplissage automatique à l'aide de VoiceOver.Sur Pages, on retrouve la possibilité d'utiliser l'app Raccourcis sur macOS Monterey pour créer ou ouvrir des documents. La nouvelle version permet aussi de publier directement sur Apple Books avec des fichiers plus volumineux allant jusqu'à 2 Go, et il devient possible de lire des commentaires et suivre des modifications à l'aide de VoiceOver. Sur iOS, il est possible d'insérer des numéros de pages à n'importe quel endroit dans le document. L'app offre un nouveau raccourci pour rédiger un nouveau document rapidement sur l'iPhone : il suffit de toucher l'icône de l'app Pages sur l'écran d'accueil et de maintenir le doigt appuyé dessus.Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces mises à jour sur l'App Store du Mac, accessible par le biais du menu Pomme. Sur iOS, rendez-vous sur l'App Store puis cliquez sur votre compte en haut à droite de l'écran, puis faites défiler la page pour voir les mises à jour disponibles.