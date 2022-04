Déjà un nouveau partenaire pour Tap to Pay

Pour la présentation officielle de la fonctionnalité Tap to Pay en février, Apple a annoncé un seul partenaire : Stripe. La fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais un second partenaire vient déjà d'annoncer sa prise en charge prochaine : il s'agit de Adyen. L'entreprise néerlandaise précise travailler avec certaines plateformes de commerce, comme Lightspeed Commerce et NewStore, pour apporter cette solution au plus grand nombre. Comme pour Stripe, cette prise en charge sera limitée aux États-Unis dans un premier temps.Tap to Pay permet aux commerçant d'utiliser un iPhone en tant que terminal de paiement, sans matériel supplémentaire, la puce NFC étant mise à profit pour accepter les paiements sans contact. Cette fonctionnalité est issue du rachat de la startup Mobeewave il y a deux ans. Du côté du commerçant, il faudra un iPhone XS ou ultérieur pour la prise en charge de Tap to Pay. Aux États-Unis, cette nouveauté doit sortir dans le courant du printemps. Un déploiement international est sans doute envisagé, mais Apple n'a encore jamais communiqué sur le sujet.