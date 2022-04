Apple prépare un chargeur de 35 W avec deux ports USB-C

Apple prépare un chargeur de 35 W disposant de deux ports USB-C. Cette nouvelle référence est brièvement apparue dans un document de support d'Apple avant d'être supprimée, mais l'information avait déjà été repérée par 9To5Mac . Un tel modèle permettrait donc de recharger deux appareils en même temps, incluant l'iPhone, l'Apple Watch ou même le MacBook Air.Rebondissant sur l'information, Ming-Chi Kuo affirme qu'il s'agirait bien du nouveau chargeur d'environ 30 W dont il parlait le mois dernier : il évoquait alors l'adoption de la technologie GaN qui devrait permettre à ce nouveau modèle d'être plus compact et plus léger que le chargeur de 30 W actuellement au catalogue (à 55 € ). L'analyste affirme que ce nouveau chargeur entrerait bientôt en production, avec entre 2 et 3 millions d'unités prévues pour cette année. À suivre !