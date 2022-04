De premières rumeurs pour iOS 16

C'est lors de la conférence inaugurale de la WWDC 2022 , qui se tiendra le 6 juin, qu'Apple dévoilera les principales nouveautés d'iOS 16. En attendant, le journaliste Mark Gurman a quelques indiscrétions à nous partager. Dans sa newsletter Power On publiée sur Bloomberg , il nous indique que la future version d'iOS a pour nom de code "Sydney" en interne. Cette mise à jour apporterait d'importantes améliorationset notamment du côté des notifications et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Mark Gurman cite également une possible refonte de l'interface du multitâches de l'iPad, précisant que le design global du système ne devrait pas changer.Mark Gurman ajoute sans surprise que watchOS 9 devrait également apporter de nouvelles fonctionnalités de suivi de l'activité sportive et de la santé. Il ne donne pas la moindre indication sur les nouveautés de macOS 13. Pour ce qui est de realityOS , qui s'est fait repérer dans du code source de l'App Store en février, Mark Gurman n'exclut pas un petit aperçu mais la sortie du casque de réalité mixte d'Apple serait encore trop lointaine pour une présentation complète. iOS 16 serait cependant plein de références à cette nouveauté et Apple pourrait avoir du mal à la garder secrète très longtemps.