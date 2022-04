Deux nouveaux Macs annoncés à la WWDC ?

Apple pourrait dévoiler deux nouveaux Macs à l'occasion de la WWDC 2022 , selon les sources de Mark Gurman. Dans sa newsletter Power On , le bien renseigné journaliste de Bloomberg fait remarquer que c'est à la WWDC 2020 qu'Apple avait annoncé sa transition vers l'architecture Apple Silicon. Elle n'est pas encore tout à fait complète : il manque notamment le Mac Pro dont l'annonce doit avoir lieu d'ici la fin de l'année, et il pourrait y avoir un nouvel iMac 27" haut de gamme l'année prochaine. Mais en attendant, la puce Apple M2 serait prête à être présentée et la WWDC offrirait une rampe de lancement idéale.Quels seraient les premiers Macs à intégrer cette puce Apple Silicon de deuxième génération ? En toute logique, Apple devrait commencer par mettre à jour ses Macs M1 les plus anciens. En novembre 2021, les premiers ordinateurs à intégrer la puce Apple M1 était le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini. Mais selon Mark Gurman, il n'y aura que deux et pas trois nouveaux Macs : il cite la très attendue refonte du MacBook Air mais botte en touche pour le second Mac. Il précise qu'Apple prévoirait bien une mise à jour du Mac mini, du MacBook Pro 13,3", ainsi que de l'iMac 24", mais il est moins certain du calendrier.

Les Macs Apple Silicon actuels

Mark Gurman nous avait déjà expliqué que la puce Apple M2 seraitque la puce Apple M1, mais qu'elle intégrerait deux coeurs graphiques supplémentaires et bénéficierait d'une gravure plus fine de la part de TSMC, à 4 nanomètres au lieu de 5 aujourd'hui, ce qui devrait se traduire par une augmentation de l'autonomie sur les ordinateurs portables.Pour ce qui est de la refonte du MacBook Air, Apple pourrait s'inspirer de ce qui a été fait sur l'iMac avec un design plus plat et angulaire, le grand retour des couleurs pour le châssis qui devrait perdre sa forme de biseau, et une façade et un clavier blancs. Côté écran, la diagonale pourrait très légèrement augmenter , de 13,3" à 13,6", mais il n'est pas question de technologie Mini-LED ou des 120 Hz de ProMotion (la présence d'une encoche n'est en revanche pas totalement exclue). Le port MagSafe pourrait enfin être ajouté à ce nouveau modèle.