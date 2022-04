Studio Display : Apple résout un problème de mise à jour

Le nouvel écran Studio Display d'Apple est un appareil iOS comme les autres... ou presque : il se met à jour comme un iPhone ou un iPad, mais ne bénéficie pas de tous les correctifs. Suite à la sortie d'iOS 15.4.1 il y a deux semaines, Apple a arrêté de signer iOS 15.4, c'est à dire qu'il n'est plus possible d'installer cette version. Sauf que les développeurs d'Apple avait visiblement oublié l'existence du Studio Display, qui n'était pas éligible à iOS 15.4.1... Résultat, les tentatives de mise à jour se soldaient par un échec, un message d'erreur invitant l'utilisateur à réessayer plus tard ou à contacter l'assistance d'Apple.

Capture par MacRumors

Tout est bien qui finit bien : suite à la médiatisation du problème, Apple propose à nouveau iOS 15.4 pour le Studio Display (et seulement pour le Studio Display) et les propriétaires du nouvel écran d'Apple peuvent donc à nouveau mettre à jour son système interne. Notez en revanche que ce n'est pas iOS 15.4 qui résout les problèmes de qualité de la webcam : Apple a bien promis un correctif, mais ce sera pour une prochaine mise à jour.