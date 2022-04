Apple démarre la production d'iPhone 13 en Inde

Foxconn assemble désormais l'iPhone 13 en Inde pour le compte d'Apple, a confirmé la firme de Cupertino à Reuters qui précise que la fabrication a lieu à Sriperumbudur, dans le sud-est du pays. Apple produit des modèles d'iPhone en Inde depuis 2017 , mais la production était initialement anecdotique et ne concernait pas les modèles les plus haut de gamme. Reuters ajoute qu'Apple prévoirait de lancer l'assemblage de certains iPad en Inde prochainement.En 2019, la guerre économique que se sont livrés les États-Unis et la Chine a eu l'effet d'un électrochoc pour Apple, qui s'est lancée dans une stratégie de diversification de ses approvisionnements. Le bien-fondé de cette décision a depuis été confirmé par la crise sanitaire du Covid-19 et les pénuries occasionnées par les fermetures intempestives d'usines chinoises. Apple s'est entre temps lancée en Indonésie ou au Vietnam avec Pegatron, et cette politique devrait se poursuivre dans les années à venir.