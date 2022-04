Des images du chargeur USB-C double d'Apple ?

Il y a trois jours, Apple laissait brièvement apparaître sur son site web des références à un chargeur de 35 W avec deux ports USB-C. Aujourd'hui, ChargerLAB prétend être en mesure de nous montrer ce à quoi il ressemblera avec les trois images ci-dessous. Ces rendus 3D sont ceux d'un modèle américain avec des broches rétractables. Avec une base parfaitement plate, ce chargeur présenterait donc deux ports USB-C côte à côte sur le bas de l'accessoire. Sur chaque tranche, on distingue un cercle concave pour mieux saisir le chargeur.Sur Twitter, DuanRui a partagé d'autres images très proches, précisant qu'il s'agissait d'un chargeur tiers de 40 W destiné à recevoir le logo du fabricant qui le souhaite. On ne sait pas en revanche si ce modèle tiers est fortement inspiré de celui d'Apple, ou si ChargerLAB se trompe et nous a montré un chargeur qui n'est en réalité pas conçu par Apple. Suspense...