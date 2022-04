Le Mac se porte bien dans un marché en repli

Depuis le début de la pandémie, Apple enchaîne les records de vente trimestre après trimestre, grâce à une forte augmentation de la demande de certains de ses produits dans le cadre du télétravail mais également grâce à une gamme qui séduit plus que celles de ses concurrents. Pour ce qui est des ordinateurs, le marché a explosé au début de la crise : au premier trimestre de 2021 par exemple, il enregistrait une embellie de 32% par rapport à la même période de l'année précédente. Un an plus tard, les chiffres du premier trimestre de 2022 partagés par Gartner marquent le pas : le marché est désormais en recul de 7,3% mais Apple continue de grimper.Dans ce marché en repli, le Mac s'en sort bien avec une croissance de 8,6% et une part de marché mondiale de 9%, contre 7,7% l'année précédente, et Apple consolide sa place de quatrième constructeur mondial loin derrière Lenovo, HP et Dell. À noter qu'ASUS est en embuscade avec une croissance de pas moins de 20,6% d'une année sur l'autre et une part de marché qui est désormais de 7,2%. Ces chiffres sont utiles pour se faire une idée de l'état du marché et de ses principaux acteurs, mais notez bien qu'il s'agit d'estimations : pour Apple, les ventes du premier trimestre de cette année 2022 seront officialisées le 28 avril.