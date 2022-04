Un nouveau Mac mini se fait repérer

En fouillant dans le firmware du Studio Display d'Apple, le développeur Steve Troughton-Smith a trouvé une référence à un "Macmini10,1" inconnu au bataillon : le modèle actuel porte le numéro "Macmini9,1" et il semble donc bien que le nouvel écran d'Apple prend en charge un modèle qui n'a pas encore été annoncé. Cette numérotation désigne une nouvelle génération : s'il s'agissait par exemple d'un Mac mini haut de gamme avec la puce M1 Pro, Apple utiliserait la référence "Macmini9,2". Il paraît donc probable qu'il s'agisse d'un nouveau modèle d'entrée de gamme avec la puce Apple M2.Un an et demi après la sortie du modèle actuel , le Mac mini avec puce Apple M2 pourrait être commercialisé prochainement. Les premiers Macs équipés de cette seconde génération de processeur Apple Silicon sont en effet attendus pour cet été : les rumeurs pointent surtout sur une refonte du MacBook Air , mais le Mac mini pourrait logiquement aussi hériter de cette nouvelle puce d'entrée de gamme, qui serait un peu plus rapide et disposerait de deux coeurs graphiques supplémentaires . Ce week-end, Mark Gurman affirmait qu'Apple serait prête à dévoiler deux nouveaux Macs à la WWDC 2022 le 6 juin prochain : le MacBook Air ainsi que la mise à jour d'un Mac M1 actuel, sans plus de précisions. Il n'y a donc pas de certitude, mais c'est une sérieuse possibilité.