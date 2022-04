Compatibilité : iOS 16 va exclure certains appareils

iOS 16 ne sera présenté qu'en juin à l'occasion de la WWDC 2022 , mais la version bêta d'iOS 15.5 prépare déjà l'arrivée de cette future mise à jour majeure. En fouillant dans le code source de la version bêta, nos confrères de 9To5Mac ont déniché des références à de nouvelles catégories pour la fonctionnalité Concentration, qui permet de personnaliser la gestion des notifications en fonction de l'activité en cours. Il y a en effet un message d'erreur permettant à l'iPhone sous iOS 15.5 de prévenir queL'utilisateur doit alors mettre à jour son appareil ou utiliser un autre réglage de Concentration.Une autre référence pointe vers des nouveautés encore inconnues du côté de l'application News, qui n'est pas disponible en France. Cette fois, il y a deux nouveaux messages d'erreur :etCe second message nous indique que certains appareils compatibles avec iOS 15 ne seront plus pris en charge par iOS 16.La compatibilité d'iOS 15 était la même qu'iOS 14 et iOS 13 : il faut au minimum un iPhone SE (toutes générations), un iPod touch (7è génération), un iPhone 6s ou ultérieur, un iPad Air 2 ou ultérieur, un iPad mini 4 ou ultérieur, un iPad 5 ou ultérieur ou n'importe quelle génération d'iPad Pro. Avec iOS 16, Apple abandonnera donc la prise en charge de certaines vieilleries : l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE original sont ainsi en sursis, tout comme l'iPad mini 4, l'iPad Air 2 et l'iPad 5. La liste précise sera connue le 6 juin prochain.