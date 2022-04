Les trois prochains capteurs de l'Apple Watch

Y aura-t-il un nouveau capteur au sein de l'Apple Watch Series 8 cette année ? Ces derniers mois, Mark Gurman n'en était pas certain mais le thermomètre serait finalement bien de la partie, selon le journaliste aux sources bien renseignées de Bloomberg . Ce nouveau composant servirait dans un premier temps à offrir une nouvelle fonctionnalité destinée à détecter la période d'ovulation dans le cadre d'une aide à la conception. D'autres usages pourraient s'ajouter par la suite, mais il y a peu de chances que l'Apple Watch présente une mesure sur demande : le thermomètre ne serait pas suffisamment précis pour fonctionner autrement qu'en comparant de nombreux relevés sur la durée.Pour ce qui est du tensiomètre, qui est l'objet de rumeurs depuis l'année dernière, Apple aurait rencontré des problèmes de fiabilité avec ses récents prototypes : le capteur ne serait pas suffisamment fiable. Selon Mark Gurman, l'idée ne serait pas d'offrir des relevés précis, mais simplement d'avertir l'utilisateur si une hypertension est suspectée afin que celui-ci réalise des examens en bonne et due forme. Le projet, dans les labos depuis au moins quatre ans, aurait pris tellement de retard que le lancement ne serait désormais pas attendu avant 2024 voire 2025.Le troisième capteur en cours d'élaboration serait le fameux glucomètre, qui ferait l'objet de travaux à Cupertino depuis une dizaine d'années . Le lancement serait encore lointain, sans échéance pour le moment. En attendant, Apple envisagerait une intégration plus poussée au sein de watchOS des capteurs de glucose dédiés de marques tierces pour faciliter le quotidien des personnes atteintes de diabète.