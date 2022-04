Sur iOS, du nouveau pour iMovie en version 3

• Lancez-vous et découvrez deux tout nouveaux types de projets vidéo qui seront source d’inspiration : Film magique et Story-board.

• Créez un film magique pour réaliser et partager instantanément des vidéos personnalisées avec des titres, des transitions et de la musique, en quelques gestes.

• Sélectionnez un album de photos et vidéos, et la fonctionnalité « Film magique » créera une vidéo soignée à partir de vos contenus multimédias.

• Commencez par un projet de story-board pour améliorer vos compétences en narration à l’aide d’un modèle qui vous guide tout au long du processus de création de vidéo.

• Choisissez parmi 20 story-boards pour des projets vidéo courants tels que Cuisine, Bricolage, Q&R, Évaluation de produit et Compte-rendu de lecture.

• Personnalisez et organisez votre vidéo Story-board en ajoutant, réorganisant et regroupant des prises dans la liste des prises flexible.

• Découvrez différents types de cadrage vidéo et de techniques de narration grâce aux conseils de prises fournis dans chaque type de story-board.

• Enregistrez des vidéos ou prenez des photos directement dans chaque repère d’emplacement de plan du story-board, ou ajoutez un contenu multimédia à partir de votre photothèque.

• Améliorez vos vidéos Film magique ou Story-board avec 20 styles dynamiques qui incluent des dispositions de titres, des polices, des filtres, des palettes de couleurs et de la musique.

• Allez plus loin en modifiant les plans avec des outils tels que l’élagage, la scission et la vitesse du plan.

• Appliquez des traitements de titre, enregistrez une narration en voix hors champ ou ajustez l’effet de profondeur de champ dans les plans vidéo enregistrés en mode Cinématique* afin de personnaliser davantage vos vidéos.

• Importez des projets Film magique et Story-board dans une timeline dans iMovie pour Mac ou Final Cut Pro** pour aller plus loin dans votre projet.

• Enregistrez des vidéos Film magique et Story-board dans votre photothèque, envoyez-les à vos proches avec Messages ou Mail, ou partagez-les avec les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux.



* Requiert l’iPhone 13, l’iPad mini (6e génération), l’iPad Pro 11 pouces ou l’iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou ultérieur)

** Requiert iMovie pour Mac version 10.3.2 ou Final Cut Pro version 10.6.2

Une importante mise à jour est disponible pour les utilisateurs d'iMovie sur iOS ce soir : l'application de montage vidéo grand public d'Apple passe en version 3. Les nouveautés de cette version tournent principalement autour de deux nouveaux types de projets vidéo : Film magique et Story-board. Le premier permet de réaliser rapidement un film avec des titres, des transitions et de la musique. Le second permet, comme son nom l'indique, de créer un film sous la forme d'un story-board à partir de 20 thèmes existants.iMovie est également mis à jour sur le Mac : il passe en version 10.3.2 et permet d'importer des projets Film Magique et Story-board créés sur iOS. Apple annonce également des améliorations de la stabilité et des correctifs.