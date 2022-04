Trois nouveaux coloris pour les Beats Studio Buds

On avait déjà pu les découvrir grâce à une fuite la semaine dernière : les nouveaux coloris des Studio Buds de Beats sont désormais disponibles. Il y a le bleu atlantique, le rose aurore et le gris lune, qui rejoignent les déclinaisons initiales en blanc, noir et rouge. Ces trois nouveaux modèles, techniquement identiques au précédents, sont disponibles dès aujourd'hui au tarif inchangé de 149,95 € sur l'Apple Store Les Studio Buds de Beats ont été lancés par Apple l'été dernier et ils entrent en concurrence avec les AirPods Pro. Ils disposent en effet de la réduction active du bruit et du mode Transparence, et ils prennent aussi en charge le Dolby Atmos, la fonctionnalité « Dis Siri » ou encore la géolocalisation de l'application Localiser d'Apple. Le boîtier se recharge en USB-C, et ils peuvent offrir jusqu'à 24 heures d'autonomie. À la différence des AirPods, il n'y a en revanche pas de puce Apple H1 ou W1 pour le transfert de jumelage d'un appareil à l'autre.Il se murmure qu'Apple pourrait s'inspirer des Studio Buds pour sa seconde génération d'AirPods Pro qui est attendue pour cet automne : les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple pourraient en effet changer de design et perdre leur tige externe.