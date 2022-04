Une connexion satellitaire sur l'iPhone 14 ?

Les premières rumeurs de prise en charge de réseaux satellitaires par l'iPhone remontent à l'année dernière, mais sans certitude sur la date de lancement : Ming-Chi Kuo en parlait pour l'iPhone 13, mais Mark Gurman prévenait qu'il faudrait peut-être attendre 2022. Finalement, ce serait bien pour l'iPhone 14 cette année, selon Mark Gurman sur Bloomberg . La technologie utilisée permettrait de se connecter aux satellites de télécommunications orbite terrestre basse (OTB ou LEO en anglais) et donc d'accéder au réseau dans les zones dépourvues de toute couverture cellulaire.

L'iPhone 14 Pro, concept par Pigtou

Cette nouveauté pose beaucoup de questions et nous avons peu de réponses pour le moment : on ne sait notamment pas comment Apple facturerait le service, quelles seraient les fonctionnalités disponibles et si tous les modèles d'iPhone 14 (et 14 Pro) seraient concernés. Mark Gurman avait en tout cas déjà prévenu que cette connexion satellitaire serait avant tout dédiée aux urgences, avec un troisième protocole au sein de l'application Messages (qui prendrait la forme de bulles grises) et une fonctionnalité de contact des secours qui joindrait automatiquement la fiche médicale de l'utilisateur renseignée dans l'application Santé. Dernière indiscrétion de Mark Gurman : Apple plancherait également sur une connexion satellitaire pour l'Apple Watch cellulaire, mais ce ne serait pas pour cette année.