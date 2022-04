Covid-19 : trois sous-traitants d'Apple à l'arrêt

Quand c'est fini, ça recommence. Le mois dernier, Foxconn avait déjà dû fermer certaines de ses usines à Shenzhen pendant quelques jours . Face à la recrudescence de cas de Covid-19 en Chine, les mesures de confinement touchent cette fois la région de Shanghai et trois sous-traitants d'Apple ont temporairement suspendu leur activité, rapporte le Nikkei : il s'agit de Pegatron, Quanta et Compal. Chez Pegatron, ce sont ses deux usines de Shanghai et Kunshan qui sont fermées et elles sont responsables de 20% à 30% de la production mondiale d'iPhone. Chez Quanta et Compal, ce sont des iPad et des MacBook qui sont assemblés.Pour l'instant, la situation devrait rester maîtrisée du côté de l'iPhone : Foxconn qui assure le reste de la production n'est pas touché par des mesures de confinement et Ming-Chi Kuo affirme que le géant chinois doit pouvoir prendre le relais sur le court terme. L'analyste se montre en revanche plus inquiet pour Quanta, qui assemble la quasi totalité des ordinateurs portables d'Apple : si la production n'est pas rétablie rapidement, cela pourrait vite avoir un impact sur les délais des modèles existants ainsi que sur les sorties de prochains modèles qui pourraient être retardées.