Fermeture d'usines : les délais des MacBook explosent

Les mesures de confinement mises en place dans la région de Shanghai ont entraîné la fermeture des lignes de production de trois sous-traitants d'Apple, y compris celles de Quanta qui assemble les ordinateurs portables d'Apple. La répercussion sur les délais ne s'est pas fait attendre, notamment sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces : il y a désormais six à huit semaines d'attente quel que soit le modèle choisi ! Apple, peu sûre de ses approvisionnements, donne d'ailleurs des estimations bien plus larges que d'habitude : pour la plupart des références, la livraison pour une commande passée aujourd'hui sur l'Apple Store aura lieu entre le 24 mai et le 9 juin.Les délais du MacBook Pro 13,3" ne sont pas affectés pour le moment, tout comme ceux du MacBook Air d'entrée de gamme. En revanche, la moindre option ajoute un mois d'attente et il y a aussi entre six et huit semaines de délais pour le MacBook Air standard avec 512 Go de stockage.Il reste pour le moment possible d'aller piocher dans les stocks des Apple Stores physiques, encore peu affectés par la pénurie : si vous habitez à proximité d'une boutique d'Apple, vous pouvez réserver un exemplaire et le retirer dans la journée, à condition d'opter pour un modèle standard bien entendu. Autre alternative, vous pouvez acheter votre MacBook Air ou votre MacBook Pro auprès d'un revendeur si celui-ci a la référence de votre choix en stock. Il peut d'ailleurs y avoir quelques remises par rapport aux tarifs d'Apple : pour cela, nous vous redirigeons vers notre comparateur de prix