Apple aurait son téléobjectif périscopique pour 2023

Le téléobjectif de l'iPhone 14 Pro, dont la présentation est attendue en septembre prochain, devrait évoluer qualitativement mais rester à un niveau de zoom de 3x. Les sources habituelles sont unanimes : ce n'est pas avant 2023 qu'Apple adoptera un système périscopique permettant de rediriger la lumière verticalement au sein de l'iPhone et ainsi s'affranchir des contraintes de profondeur.Tout cela se prépare longtemps à l'avance, et The Elec nous apprend aujourd'hui qu'Apple a peut-être déjà trouvé son nouveau fournisseur pour ce téléobjectif périscopique : il s'agirait du sud-coréen Jahwa Electronics, qui vient d'annoncer un investissement de 191 milliards de wons (144 millions d'euros) pour la création d'une usine qui concevra des capteurs pour un client qui souhaite rester anonyme... Des représentants d'Apple auraient d'ailleurs été repérés sur les lignes de production de Jahwa Electronics l'année dernière.

Les trois appareils photos de l'iPhone 13 Pro

Ce nouveau téléobjectif, qui pourrait proposer un niveau de zoom de 10x, serait donc destiné à l'iPhone 15 Pro prévu pour septembre 2023. Pour l'iPhone 14 Pro, la grande nouveauté devrait concerner le grand angle principal, qui devrait passer de 12 à 48 mégapixels pour des clichés de plus haute résolution, un meilleur zoom numérique, tout en pouvant offrir des clichés mieux éclairés de 12 mégapixels grâce à la technique dequi regroupe les pixels par groupes de quatre pour capter plus de lumière dans les situations de faible luminosité.