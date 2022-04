Apple testerait neuf Macs avec les puces M2

Apple a commencé à tester toute une flopée de nouveaux Macs avec des puces Apple Silicon de seconde génération, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Les développeurs d'applications tierces de l'App Store qui ont vu apparaître de nouvelles configurations dans leurs logs ces dernières semaines, et il y aurait pas moins de neuf nouveaux Macs différents, tous avec la puce Apple M2 ou des variantes de celle-ci.Ces nouveaux Macs en test incluent un MacBook Air avec la puce M2, nom de code J413, avec un CPU de 8 coeurs et un GPU de 10 coeurs, soit deux coeurs graphiques supplémentaires. Il y a également un Mac mini avec la puce M2, nom de code J473, avec les mêmes spécifications que le MacBook Air, et une variante avec la puce M2 Pro, nom de code J474. Un MacBook Pro d'entrée de gamme avec la puce M2, nom de code J493, est également en test. Bien qu'il soit également prévu, l'iMac avec puce M2 ne serait pas en test pour le moment : sa sortie serait plus tardive.Apple travaille également sur des variantes M2 Pro et M2 Max du MacBook Pro 14 pouces, nom de code J414, et les logs montrent que la puce M2 Max a un CPU de 12 coeurs et un GPU de 38 coeurs, soit six coeurs graphiques de plus que la puce M1 Max. Le MacBook Pro 16 pouces existerait également en version M2 Pro et M2 Max, nom de code J416, avec les mêmes spécifications que le modèle 14 pouces. Enfin, un Mac Pro avec la puce M2 Ultra, nom de code J180, serait également en préparation.

Présentation de la puce Apple M1 Ultra en mars 2022

Mark Gurman précise qu'un Mac mini avec la puce M1 Pro, nom de code J374, serait également en test tout comme une déclinaison avec la puce M1 Max, mais ce modèle pourrait avoir été abandonné suite à la sortie du Mac Studio. Il semble en tout cas qu'Apple soit prête à lever le voile sur la puce Apple M2 et cela pourrait avoir lieu à l'occasion de la WWDC 2022 , qui aura lieu le 6 juin. Tout ne sera en revanche pas présenté d'un seul coup : Mark Gurman prévenait la semaine dernière qu'il n'y aurait probablement que deux nouveaux Macs , sans doute d'entrée de gamme avec la refonte du MacBook Air et un autre modèle qui serait soit le MacBook Pro 13,3" soit le Mac mini. Les Macs plus haut de gamme pourraient attendre cet automne.