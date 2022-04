Apple Silicon : les 3 nm se confirment pour 2023

Les premières puces ARM gravées avec une finesse de 3 nanomètres sortiront des usines de TSMC dans le courant du second semestre de cette année 2022, selon son patron CC Wei dans des propos rapportés par DigiTimes . Cette nouvelle étape dans la course à la miniaturisation serait un tout petit peu trop tardive pour une adoption avec l'iPhone 14 en septembre : pour la puce Apple A16, Apple devrait se rabattre sur une gravure intermédiaire de 4 nanomètres , au lieu de 5 nanomètres sur la puce Apple A15 actuelle. Il devrait d'ailleurs en être de même pour la puce Apple M2 sur le Mac. En revanche, cela ouvre grand la porte à une adoption des 3 nanomètres sur les puces de l'année prochaine, avec la puce Apple A17 sur l'iPhone et la puce Apple M3 du côté du Mac.Une finesse de gravure accrue permet d'améliorer l'efficience énergétique : à puissance égale, une puce gravée plus finement consomme moins et permet donc d'accroitre l'autonomie des appareils portables. Il est également possible d'offrir des performances plus importantes à consommation égale, ou de placer le curseur quelque part entre ces deux options.TSMC, qui grave les processeurs d'Apple, avait en 2020 communiqué sur les gains possibles de son architecture N3 par rapport à l'actuelle N5 : elle offre une baisse de 25% à 30% de la consommation ou une hausse de 10% à 15% des performances, le tout sur une puce 42% plus compacte. La compacité est un autre argument très important pour Apple : cela peut lui permettre d'ajouter des coeurs sans agrandir la taille du processeur, ce qui sera très utile sur les futurs Macs haut de gamme (la puce M1 Ultra est gigantesque ).Une fois qu'Apple sera passée aux 3 nanomètres en 2023, elle devrait y rester pendant deux générations : viendront ensuite les 2 nanomètres, initialement prévus pour 2024 mais qui ne seront finalement pas en production de masse avant 2025, a annoncé TSMC.