Apple ne veut pas laisser Siri réaliser des achats

Pourra-t-on un jour réaliser des achats par le biais de Siri ? Il n'y a rien qui s'oppose à cette possibilité d'un point de vue technique, mais Apple ne veut vraisemblablement pas s'engager dans cette voie. Selon The Information , Apple aurait exploré cette idée en 2019 mais l'aurait finalement mise au placard car elle aurait posé des préoccupations de confidentialité. Pour que le système fonctionne, Apple aurait dû permettre aux applications accessibles par l'assistant vocal d'Apple d'accéder à l'identifiant Apple de l'utilisateur, et cela constituait une ligne rouge infranchissable en terme de sécurité.Apple a mis en place d'importantes limitations pour éviter que Siri ne devienne un aspirateur de données personnelles. Sans remettre en cause le bienfondé de ce principe, les développeurs de Cupertino travaillant sur l'amélioration de l'assistant vocal d'Applemais ils seraient frustrés de ne pas pouvoir mettre en place certaines fonctionnalités présentes depuis des années sur des systèmes concurrents comme l'assistant Alexa d'Amazon. Cela s'en ressent forcément sur la pertinence même de l'assistant, l'utilisation globale de Siri ainsi que les ventes de HomePod